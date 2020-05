Život ve městech a obcích se pomalu vrací do normálních kolejí. K tomu patří i konání zasedání zastupitelstev, která mají poměrně hodně bodů k projednání, protože březnová a dubnová zasedání se kvůli pandemii koronaviru většinou nekonala.

Ze zasedání příbramského zastupitelstva města. | Foto: DENÍK/Radek Ctibor

To je i případ Příbrami, kde mají právě skluz dvou naplánovaných zasedání. To by se mělo nyní napravit. Zasedání městského zastupitelstva je naplánované na pondělí 18. května odpoledne. Jednání začne tradičně v 16 hodin, ale na netradičním místě. „Abychom mohli dodržet všechny bezpečnostní a hygienické nařízení, tak se zastupitelé tentokrát sejdou v Estrádním sále kulturního domu,“ prozradil starosta města Jan Konvalinka (ANO).