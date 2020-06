Senátoři původně chtěli, aby peníze byly rozdělovány rovnou ze státního rozpočtu. Poslanci však návrh přehlasovali, a tak se kraje a obce musí připravit na podstatně nižší příjem.

K situaci se vyjádřil například starosta Příbrami Jan Konvalinka. Podle jeho slov město letos pocítí citelný výkyv v daňových i nedaňových příjmech a ten se rozhodnutím poslanců ještě prohloubí. „Nebude to nic, co by Příbram srazilo na kolena, ale o nějaké peníze přijdeme. A to je, ve chvíli, kdy šetříme každou korunu, nepěkná rána,“ konstatoval příbramský starosta.

Příbram pro letošní rok počítá v „pesimistické“ variantě s poklesem příjmů v řádu o 100 až 120 milionů korun oproti předpokladům pro letošní rok. „V prvních třech měsících tohoto roku jsme měli příjmy o asi tři procenta vyšší než v loňském roce. Duben znamenal pokles o asi třináct procent. Čísla za květen ještě nejsou kompletní. Nebojím se, že bychom to finančně „nepřežili“, ale štve mě, že přijdeme o další peníze, které jsou teď potřeba více než kdy jindy,“ dodal Jan Konvalinka (ANO).

Podle opozičních příbramských Pirátů to bude pro město znamenat propad příjmů o více jak 27 miliónů korun, uvedli to na svých internetových stránkách. Stát podle nich bere peníze obcím, které už teď přišly o příjmy například z odpuštěných nájmů, parkování a dalších úlev, a do pokladny nepřijdou předpokládaně daně, protože podniky a živnostníci dva měsíce nevydělávali.

Podle sedlčanského starosty Miroslava Hölzela (ODS) se rozhodnutí poslanců pohřbem samospráv. „Město není hospodařící subjekt a kromě daní téměř jiné příjmy nemá a jestli se pro letošní rok počítá s propadem daňové výtěžnosti o patnáct, podle ministerstva financí, ale finanční analytici hovoří i o dvaceti a více procentech a k tomu ještě odečítat třiadvacet procent na těchto sdílených daních to už hraniční s ohrožením existence samospráv, protože v našem případě je už o provozních nákladech,“ míní Hölzel.

Podle něj městům a obcím nijak nepomohou ani ujištění ministryně financí Aleny Schillerové, že pokud budou investovat, tak je ministerstvo podpoří. „To je nám k ničemu, protože stejně zakázku musíme zaplatit nejdříve z vlastních peněz a pak nám teprve možná přijde dotace, pokud ji získáme,“ dodává sedlčanský starosta s tím, že dostat se k dotacím je časově i administrativně pro město náročné.

Naopak malá obec Lazsko nedaleko Milína se zatím tohoto opatření podle slov starosty Františka Bártíka neobává. Sice z daní letos v květnu dostala jen 63 procent proti loňským 100 procentům, ale z minulých let má rezervy. „Máme naspořeno asi tři milionů korun, ale na ty nechceme zatím sahat, protože jsou primárně určené na novou čističku, ale investic v obci se snížení příjmů z daní zatím nedotkne,“ řekl František Bártík.