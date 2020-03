Od vyhlášení nouzového stavu Vláda ČR vydala řadu dalších krizových opatření, která se nyní prodlužují až do středy 1. dubna. I nadále platí opatření týkající se omezení volného pohybu, uzavření restauračních zařízení, zrušení kulturních a sportovních akcí a podobně. To se týká i provozu příbramského městského úřadu.

Příbramská radnice. | Foto: Eva Švehlová

Až do odvolání jsou omezeny úřední hodiny na pondělí od 8 do 11 a středu od 13 do 16 hodin. Všechny budovy úřadu, městské realitní kanceláře a městského kulturního centra jsou pro veřejnost uzavřeny.