S nárazovými kolonami se v dopravní špičce středečního rána setkávali řidiči mířící do metropole u Jíloviště, na hlavním tahu spojujícím Příbramsko s Prahou. Zdrželo je omezení související s prací silničářů. V tomto týdnu pokračují opravy asfaltových hutněných vrstev na dálnici D4 a navazující komunikaci I/4, vysvětluje Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Ilustrační foto. | Foto: ŘSD ČR

Páce před Jílovištěm v pravém jízdním pruhu ve směru na Prahu začaly už v úterý – a pokračovat se má až do pátku; od čtvrtka ale v opačném směru. „Vždy zhruba od 7.30 do 17.00 hodin; v závislosti na počasí a postupu prací,“ upřesnil Buček. S tím, že v místě prací bude provoz veden jedním jízdním pruhem – a to ve všech dnech levým; uzavřen bude pokaždé pravý pruh.