Za posledních zhruba dvacet let stoupl počet obyvatel kraje o více než čtvrtinu, dvě třetiny příchozích se přestěhovaly z jiných míst v Česku, třetina ze zahraničí. A počet obyvatel Středočeského kraje stále poroste. Vyplývá to ze závěrů unikátního průzkumu zaměřeného na demografický vývoj ve středních Čechách do roku 2050.