Nemocnice chystá i vlastní kampaň na podporu očkování, kdy ve čtvrtek 7. ledna vychází speciální vydání nemocničního zpravodaje, kde zájemci najdou i vysvětlení, jak mRNA vakcína funguje a jaké jsou benefity očkování. „Snažíme se působit tímto směrem. V tuto chvíli to je i o komunikaci s vedoucími pracovníky, kteří se snaží vysvětlovat a edukovat,“ podotkl.

Za dva dny se tak v nemocnici nechalo oočkovat zhruba 200 lidí; další dodávka vakcíny má být k dispozici 7. ledna. „Máme takové informace, že si můžeme pro další dávky dojet do Benešova. Problém je, že čekáme na speciální mrazící zařízení. Ve chvíli, kdy s Benešova přivezeme dávku sem, může být v nemocniční lednici uchována pouze pět dnů. Poté se musí ještě před aplikací naředit. A taková naředěná dávka se musí spotřebovat do šesti hodin,“ popsal Martin Janota logistické problémy s vakcínou a její přípravu před aplikací. Proto je tedy nutné každou očkovací fázi připravit zvlášť.

Nemocnice tak čeká na další dávky, které by měly přicházet stabilně. „Máme informaci, že by kontinuálně mělo přicházet kolem 300 dávek každý týden. Předpokládáme, že bychom mohli naočkovat všechny zaměstnance, kteří o to budou mít zájem, do 20. ledna, tedy tou první dávkou,“ popsal mluvčí nemocnice. Druhá dávka se poté u tohoto typu vakcíny aplikuje za tři týdny.

Příbramská nemocnice má zhruba 1300 zaměstnanců. Nemocnice i vzhledem k interním průzkumům, které dělala, nepředpokládá stoprocentní zájem o očkování, má odhad kolem 75 procent personálu. Například v příbramském domově pro seniory se chce nechat naočkovat více jak polovina personálu.

Očkování zdravotníků v první linii

- očkování začalo např. zdravotníky na ARO a JIP

- každý týden očekává nemocnice dodávku 300 dávek vakcíny

- očkovat se chce nechat 75 procent personálu

- po třech týdnech zdravotníkům aplikují druhou dávku