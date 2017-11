Pult v novém sedlčanském informačním středisku symbolizuje tekoucí Vltavu

Sedlčany /FOTOGALERIE/ – Regionální informační středisko v Sedlčanech se v pondělí 6. listopadu na nové adrese poprvé otevřelo veřejnosti. „Stavebně bylo dokončeno v závěru října, kdy byl také zařízen novým nábytkem interiér.

Poslední fázi pak představovalo zprovoznění technologie, instalaci bezpečnostního zabezpečení, napojení počítačů, aby mohlo od začátku týdne plně fungovat, včetně předprodeje vstupenek na kulturní představení, suvenýrů, map, informacích o dopravě, ubytování, památkách, možnostech stravování,…“ informoval místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel.



Uvedl, že architekt Jiří Košťál ladil interiér do žluté a červené, tedy do barev rožmberské růže, kterou mají Sedlčany ve znaku. „Hlavní pult má svým tvarem symbolizovat podle jeho slov plynoucí řeku Vltavu,“ dodal.



Návštěvníci regionálního informačního střediska podle jeho názoru ocení modernější řešení a jiné uspořádání, než na které byli dosud zvyklí. Upřesnil, že v prostorech, které předtím sloužily jako prodejna květin, bylo potřeba udělat kompletní asanaci - nové rozvody, kanalizaci, odpady, stoupačky a práce vyšly na 1,7 milionu korun. „Slavnostní střihání pásky jsme nenaplánovali. I když se jednalo o finančně náročnější investici, šlo přece jen o přestěhování v rámci městského úřadu z čp. 32 do čp. 34,“ podotkl.



Po přestěhování začne sloužit původní regionální informační středisko, které je nyní uzavřeno, jako recepce a podatelna městského úřadu. „Začínají se zde provádět interiérové, ale ne stavební zásahy. Máme představu, že přes recepci bude hlavní vchod do budovy namísto současného průjezdu. Úředník bude na recepci zodpovídat případné dotazy návštěvníků a nasměruje občany tam, kam potřebují. Bude zde i telefonní ústředna. Navazující místnost se změní v podatelnu městského úřadu. V současné době je umístěna sice v přízemí radnice, ale v zadním traktu budovy, což je neobvyklé. Podatelna samozřejmě patří hned za vstup do budovy. Bude poskytovat i různé služby veřejnosti – například kopírování. Také umožní návštěvníkům najít si potřebné informace a všechno to, co je úřad povinen ze zákona poskytovat, samostatně na počítači,“ dodal.



Regionální informační středisko bude od listopadu do dubna v neděli zavřené, v pondělí a středu funguje od 8 do 17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 16 hodin.

Marie Břeňová