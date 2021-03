Sloučení gymnázií je vlastně skoro hotové. Krajská rada už záměr odsouhlasila a pokud ho zastupitelstvo Středočeského kraje 29. března posvětí, budou ho muset příbramští občané „spolknout“. Na jednání příbramských zastupitelů ovšem zaznělo, že tento diskutovaný bod v rámci reformy středočeského vzdělávání, někteří občané přijmou rádi.

Zastupitel František Hauser (ANO) přišel s názorem, že proti sloučení gymnázií rozhodně nestojí všichni. Ve své zubařské praxi se údajně setkává se spoustou lidí, z nichž část se k optimalizaci staví vstřícně. Důležité je ale podle něho, jestli se jich sloučení bytostně dotýká, nebo nikoliv. „Nemějte hrůzu z toho, že by na to všichni občané koukali s nevolí. Není to tak,“ ubezpečil Hauser krajského radního Váchu.

Část příbramské odborné i laické veřejnosti se ale proti slučování staví celkem hlasitě. Sepsali i petici, kterou svým podpisem podpořilo 1930 lidí.

Pirátský zastupitel Antonín Schejbal připomněl problémy s nezaměstnaností, které Příbram znovu trápí, a vyjádřil pochybnosti o pozitivních dopadech snížení nabídky škol rodinnějšího typu.

Podle Váchy by ale mělo školství obecně už od 2. stupně základních škol směřovat ke koncentraci ve větších školách a gymnázium není lék na nezaměstnanost. Jako výrazný argument ale posléze jmenoval nabídku gymnaziálních míst. „Ta je v Příbrami více než dostatečná. Příbramští občané nebudou při sloučení gymnázií tratní. Bude tu ale i další nabídka. Budou schopna přežít lycea, do kterých budeme investovat a propagovat je,“ vysvětloval Vácha.

V této souvislosti zdůraznil také nepochopení obecně odborného statusu lyceí a teoretickou možnost jejich přejmenování na reálná gymnázia. Zmínil i ostrou hranu mezi gymnaziálním a jiným středoškolským vzděláváním, společnost by podle něj měla být vyskládána pestře.

I po sloučení Gymnázia pod Svatou Horou s gymnáziem v ulici Legionářů, zůstanou zachovány studijní program šestiletého gymnázia a jazyková specializace. „V rámci hledání kompromisu jsem vyslyšel Příbramáky, ale kdyby bylo na mně, věřte tomu, že takhle to není,“ poznamenal Vácha. Půjde o jediné šestileté gymnázium v kraji, další vznikat už nebudou.

Proti sloučení se staví i nový krajský radní a příbramský zastupitel Václav Švenda (TOP 09), podle kterého by se měly optimalizovat především školy, které mají nízký počet žáků a představují tak pro kraj velkou finanční zátěž – což případ Gymnázia pod Svatou Horou není. Upozornil také, že úspora po sloučení bude činit 1,6 milionu korun, což tvoří pouhých 0,4 procenta z celkového rozpočtu provozních prostředků.

Dagmar Říhová (Šance pro Příbram) pak argumentovala konkurenceschopností absolventů gymnázia na trhu práce a připomněla i historii kvalitního vzdělávání v Příbrami, které se kdysi říkalo „Podbrdské Atény“, a nesouhlasné stanovisko veřejnosti.

Radní Vácha prý odmítavý přístup Příbramáků ke slučování gymnázií chápe, ale k optimalizaci se staví neústupně. „Lidsky je to pro mě nepříjemné a těžké. Jsem ale bytostně přesvědčen o tom, že to pomůže,“ sdělil.