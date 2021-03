Absolvovala jsem PCR i antigenní test v příbramské nemocnici, PCR test v nemocnici v Hořovicích i domácí antigenní test odběrem z nosohltanu a ze slin. Kde dělají testy nejšetrněji? A jak to vypadá s organizací testování? Kde si počkáte, a kde naopak přijdete na řadu téměř okamžitě? A jak probíhá domácí samotestování?

Odběrové sestry, které provádějí antigenní testování v Příbrami. | Foto: Deník/Radka Typltová

Vůbec první test na covid jsem absolvovala hned na začátku epidemie, v dubnu loňského roku v drive-in stanu v Příbrami. Od té doby mě praktický lékař a hygiena poslali ještě dvakrát na PCR test. Jeden z nich byl proveden v Hořovicích, druhý v Příbrami. Do Hořovic se objednáte snáze, testují tu ve čtvrthodinových intervalech, do kterých se může přihlásit víc lidí najednou, od osmi do 18.45 hodin od pondělí do pátku. Na antigenní test sem můžete zajít i v sobotu od osmi do 11.45 hodin.