To ostatně potvrdil i příbramská nemocnice, kde se povinnost nevyhnula ani jejímu řediteli Stanislavu Holobradovi, který nám prozradil své zkušenosti a pocity z provozu nemocnice v této nelehké době.

Jak se liší váš pracovní den v době nouzového stavu oproti Vašemu běžnému pracovnímu dni v nemocnici?

Změna nastala v pondělí, kdy jsem chodil na sál na plánované operační výkony, které se nyní neprovádějí. Prakticky od ranních hodin jsme řešily ty nejpalčivější problémy nemocnice, což byly především ochranné pomůcky, jak zajistit fungování nemocnice v této výjimečné situaci a také jsem musel jít v neposlední řadě příkladem, abych neposílal lidi do první linie a sám se někde schovával, takže jsem sám chodil do naši exulačních pokojů, na urgentní příjem, sloužil jsem kde bylo potřeba.

Co je v těchto dnech ve vaší profesi pro vás nejnáročnější?

Je to nesmírně náročné na psychiku, byť lékaři jsou trénovaní v řešení krizových situacích a uměli se rozhodovat rychle v každém okamžiku, ale tato situace je přeci jen výjimečná, protože celá situace je jedna velká neznámá, čelíme obrovské frustraci, obavám, ale na druhou stranu člověk musí lidem okolo sebe dodávat jistotu a zbavovat je těch jejich obav, což je nesmírně náročné. To se dělo především na začátku, kdy bylo jen minimum informací a když nějaké byly, tak byly nesmírně negativní a frustrující. Vedle toho byl nedostatek účinných ochranných pomůcek a to všechno na nás přenášelo nesmírné obavy i z nákazy a případně ze smrti.

Zažil jste v životě už nějakou situaci, která by se dala srovnat se současnou situací?

Ne, nic podobného ne. Částečně to mohlo připomínat dobu povodní, kdy jsem byl starostou v Dobříši, nebo komplikací na operačním sále, ale ty pominou během chvilky, ale takhle dlouhodobý stres či dlouhodobé hledání řešení, tak to jsem samozřejmě nezažil.

Odborníci i média neustále přinášejí nejrůznější názory na koronavirus, které se ale mnohdy liší nebo si dokonce protiřečí. Veřejnost je pak zmatená a dál se mezi lidmi šíří obavy a strach. Jak by měla veřejnost tyto zprávy a vůbec situaci kolem koronaviru vnímat a posuzovat, aby se předešlo zbytečné hysterii?

Používáním kritického myšlení, dříve se tomu říkalo selský rozum. Mnohé co je v médiích nebo na sociálních sítích zveřejněné, nemusí být vždy pravda. Covid-19 ve světle uplynulých událostí není ten největší strašák, tím je fakt, že lidé ze strachu přestanou chodit k lékaři, že podcení své zdraví. Obecně málo chodili na preventivní i plánovaná vyšetření a tam je daleko vyšší smrtnost než na Covid-19.

Máte obavu z možnosti nakažení se nemocí Covid-19?

Mám k tomuto onemocnění stejný respekt, jako když operujete pacienta, který má pozitivní nález na hepatitidu C nebo B či je dokonce HIV pozitivní. V těchto případech má úplně stejnou obavu a snažím se být stejně profesionální a chránit sebe a okolí jako při jakékoli jiné infekční nemoci, která v daleko závažnější než toto respirační onemocnění.

Co na vaši službu v době nouzového stavu říká rodina? Má o vás obavy?

Domnívám se, že ne, protože moje manželka je zdravotní sestra na intenzivní péči v Motole, takže pokud byly obavy, tak oboustranné a děti, které jsou nyní v pubertálním věku se jednou nebo dvakrát zeptaly jak se nám daří v práci a jinak větší obavy určitě nemáme.

Jak konkrétně vám pandemie koronaviru změnila život?

Poznal jsem okolo sebe spoustu nesmírně obětavých a schopných lidí, které jsem do té doby, než byli pod tlakem, nedokázal v takovémto světle poznat. To je pozitivní zjištění. Samozřejmě se pod tlakem ukázalo i tříbení charakterů, nicméně se ukázala velmi dobrá spolupráce s praktickými lékaři zejména s doktorem Šedivým, nesmírně mě překvapili příbramští stomatologové, kteří sami přišli s tím, že by rádi řešili akutní stavy ve stomatologii a my jsme tu součinnost nabídli. Dobrá byla spolupráce s městem a se starostou Janem Konvalinkou především v oblasti ochrany seniorů a samozřejmě obrovský dík patří všem sestřičkám a doktorům v první linii, kteří i přes velké obavy do toho šli a nemohu zapomenout ani na obrovské množství lidí nebo firem, kteří je podporovali formou nejrůznějších darů v podobě ochranných pomůcek nebo občerstvení. I těm patří obrovský dík.

