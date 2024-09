úklidový pracovník/ce pozice: úklidový pracovník/ce Nástup: ihned na neurčito Mzda: 25200,- Kč Kontakt: Martin Plaschka, tel. 776 731 367, email : plaschka@zenova.cz - Jedná se o běžný úklid , od pondělí do neděle, - Nástup do práce je ráno v 7:30 - 20:00 konec. - Střídání krátký - dlouhý týden dle dohody - mzda na hodinu 140kč plus 10% procent za víkendy a svátky, celkem cca 25 000Kč, - nástup možný ihned, - po zkušební době možnost přejít na HPP. 25 200 Kč

