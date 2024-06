Ulici Jana Drdy v Příbrami čeká rozsáhlá rekonstrukce, přibydou nová parkovací místa. Rekonstrukce začnou v polovině června a budou rozděleny do několika etap, aby se zaručila přístupnost do ulice.

Ulice Jana Drdy v Příbrami projde v následujících měsících rozsáhlou rekonstrukcí. Práce zahrnou obnovu vodovodního a kanalizačního potrubí, opravu komunikací a chodníků, instalaci polozapuštěných kontejnerů a vybudování 55 nových parkovacích míst.

Rekonstrukce, která je jednou z největších investičních akcí letošního roku v Příbrami, začne v pondělí 17. června. Bude rozdělena do etap tak, aby byla ulice vždy z jedné strany přístupná. Harmonogram prací a podrobnosti o jednotlivých etapách naleznete na webových stránkách města.

"Kromě obnovy inženýrských sítí a povrchů komunikací se zaměříme také na zlepšení parkovacích možností v této lokalitě. Počet parkovacích míst se zdvojnásobí na 55," uvedl starosta Jan Konvalinka. "Současně klademe důraz na minimalizaci dopadů stavby na život obyvatel. Budeme se snažit o snížení hluku, prašnosti a dopravního zatížení a také o dodržování ekologických opatření."

"Stavba by měla být podle smlouvy hotova do 78 týdnů, ale budeme se snažit, aby doba rekonstrukce co nejkratší," doplnil Konvalinka. Celková cena rekonstrukce vyjde město na 30,2 mil. korun.