Znatelná úspora by tak měla přinést menší rozsah prací. Rekonstruovat by se tak měl samotný objekt aquaparku, další úpravy, které se do menšího rozpočtu nevešly, by se tak odehrály později. Řekla to Eva Švehlová, mluvčí příbramské radnice.

V současné době tak radnice podle jejích slov vede jednání s architekty v tom smyslu, kde by se dalo uspořit. „Nepůjde o přístavby, pouze rekonstrukce zázemí a technologií, společně s dalšími drobnějšími věcmi,“ uvedla Eva Švehlová. Počítá se tak, že by se nákladná rekonstrukce rozdělila na etapy – a ty by se startovaly podle toho, jak by byly k dispozici peníze. „Nebude se tak stavět saunový svět, zamýšlená trojdráha a nebude se řešit venkovní úprava,“ popsala mluvčí levnější rozsah prací.

K problematice se odehrála schůzka zastupitelů. Právě jim byla na jednání přednesena varianta levnějšího plánu. „Ta do zásadní míry respektuje původní plán - vymezena byla základní část pro rekonstrukci. Probíhat nyní budou další jednání s projektanty s tím, že cílová částka na rekonstrukci byla stanovena na 250 milionů korun,“ uvedl Jan Konvalinka (ANO), příbramský starosta. Jak uvedl, všichni přítomní se vyjadřovali souhlasně, a to včetně opozičních zastupitelů. „Vedení města to vnímá jako jasný signál k tomu, že nastolený směr je správný,“ dodal příbramský starosta.

Kladné stanovisko k současnému plánu má opoziční zastupitel Václav Švenda (TOP 09). Podle jeho slov je dobře, že se vedení města vrátilo k myšlence, která pracuje s původním projektem – ten je hotový a je na něj i stavební povolení. „Pro naše finální rozhodnutí jsme ale i s kolegy požádali vedení města o další podklady,“ podotkl Václav Švenda.

Podle jeho slov je ale dobře, že se vedení Příbrami zabývá stávajícím projektem a nevytváří úplně nový. „To by pro náš bazén nebylo dobře, kdyby to trvalo několik dalších let. Teď tu je šance, že by se mohlo začít stavět. Na menší části rekonstrukce se dá ověřit, jestli původní model fungování aquaparku byl dobrý, jak to bude provozně vypadat a pak se město může rozhodnout, jestli dostaví něco, co se zatím nerealizovalo,“ vysvětlil své stanovisko.

Zatím ale tak stále není vyřešeno – opoziční zastupitele podle slov Václava Švendy bude zajímat, jak chce město financovat stavbu, jaké bude provozní schéma a jak by na tom budoucí aquapark měl být ekonomicky. Téma rekonstrukce aquaparku je v Příbrami aktuální ale zhruba od roku 2014. Intenzivně se pak řešila v letech 2016 – 2018, kdy se cena projektu postupně navyšovala – hlavně pak varianta rekonstrukce, kdy měl vodní svět zahrnovat atrakce, saunový svět, saunovou zahradu, tři nové plavecké dráhy a sportovní využití.