Stavba obchvatu Příbrami začne už příští rok. Počítá se i s odhlučněním dopravy

„Po doporoučení se nejeví jako dobrý nápad tento vytěžený materiál na místo vracet, protože vykazuje špatnou zhutnitelnost. Do určité míry to bude tedy znamenat drobné zpoždění. Použije se jiný materiál, aby nedocházelo k poklesu nové vozovky vlivem možného posunu podloží. A to samozřejmě nechceme s uvážením, že má povrch sloužit i několik desítek let. Určitě z tohoto důvodu počítáme s navýšením nákladu o několik set tisíc korun,“ vysvětlil starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Kostky položí na stejné místo

Prokopské ulici bude rekonstrukcí vrácen její historický ráz. Zajímavostí je, že původní dlažební kostky jsou pečlivě evidovány a budou znovu položeny na stejné místo. „Děláme to i z určité úcty k tomu, co tady naši předkové vybudovali, a také proto, že zmíněné dlažební kostky jsou ve slušném stavu, a to i díky tomu, že původně byly zality asfaltem. Byla by tedy škoda je znovu nepoužít. Stejně tak budou užity i původní obrubníky, které se taktéž s co největší přesností vrátí na svá původní místa,“ vysvětlil starosta s tím, že tyto kroky uvítali i památkáři.

Současně s opravami Prokopské probíhá také rekonstrukce komunikací na Alšovo náměstí. A protože zde položí nový asfalt, část tamních dlažebních kostek bude použita právě v Březových Horách.

Jen co bude hotová první etapa, práce se posunou do další části, a to od budovy farního úřadu Církve československé husitské až za vyhlídku u Prokopského kostelíku. Během rekonstrukce dojde ke kompletní výměně a modernizaci veškerých inženýrských sítí.