Hned v úvodu psaní adresovaného Fialovi zdůrazňuje, že tentokrát se na něj neobrací jako politik, ale coby podnikatel: pivovarník, který se právě od dodavatele dozvěděl, kolik by firma měla platit za elektřinu a plyn poté, co jí koncem roku skončí fixace cen.

Na facebooku, kde text otevřeného dopisu zveřejnil, ho sice uživatel Michal Sás upozorňuje, že si plete pojmy, jestliže zmiňuje částky za MW/h (správně mělo být uvedeno MWh), avšak to nic nemění na Janečkových argumentech: nové ceny jineckému pivovaru zvýší provozní náklady za měsíc o čtvrt milionu korun.

„Když se k tomu připočtou od června zvednuté úroky kvůli ČNB o sedm procent, činí nárůst celkových vícenákladů 350 tisíc korun měsíčně. Tyto sumy však nejsou způsobeny špatným řízením podniku, ale špatným řízením státu,“ konstatuje Janeček.

Další diskutující, Jan Tribon Vojíř, klade otázku: „Co má lokální vláda dělat s globální energetickou krizí?“ V tom má Janeček jasno. „Vyzývám vás, abyste do 14 dnů jasně řekl, jak tuto situaci budete řešit: zda jako v Německu, kde vláda plně kompenzuje vzniklé vícenáklady, nebo zastropováním cen,“ napsal premiérovi.

S tím zase v diskusi nesouhlasí Roman Kříž. „Prosím, neví někdo, proč by měla vláda vzít peníze mně a dávat je komukoliv na kompenzaci vyšších nákladů na energie? Chápal bych volání po snížení daní, po zrušení dotací na vybrané druhy energií, po snížení nákladů na provoz veřejné správy… ale co za logiku je v tom, ze já budu mít méně peněz, za které si budu moct pořídit co potřebuju/chci?“ ohrazuje se.

Řada diskutujících má nicméně jasno: pokud se něco nezmění, a to fofrem, čeká celou zemi úpadek – a zkrachovalé firmy i nemovitosti v exekuci lacino skoupí zahraniční kapitál.

„Buď do 14 dnů zveřejníte jasná pravidla, nebo odstupte z funkce premiéra,“ obrací se Janeček veřejně na Fialu. Přičemž trvá na tom, že jakékoli sdělení má svoji hodnotu. „I informace, že nikomu v České republice nebudete pomáhat, nám pomůže zavčas ukončit podnikání, rozdat výpovědi a podnikání ukončit. Což v konečné fázi znamená vše prodat,“ konstatuje provozovatel Malého Janka. S poznámkou, že malí a střední podnikatelé jsou páteří každé funkční ekonomiky.

„Po zkušenosti s předchozí Babišovou vládou, která nám lhala, že máme vydržet a nepropouštět své zaměstnance, chceme dnes již jasná pravidla! Nemůžeme si opět dovolit uvěřit pouhým slibům, které mnoho z nás přivedly do dluhů – a nakonec ke krachu,“ zdůraznil Janeček.

S demisí premiéra, což zmiňuje jako jednu z variant, je zpravidla spojován odchod celé vlády. Ve facebookové debatě se však durdí diskutující vystupující pod přezdívkou Don Costro: „Co máte co dávat ultimáta – a na co si hrajete? Vážně nikdo nemůže za tvůj zpackaný život, tragéde.“

