V porovnání s rokem 2020, kdy bylo do statistik zapsáno 1223 porodů, došlo k nárůstu počtu narozených dětí o 66. Nejčastějším dívčím jménem byla Natálie, ta se na rodném listu vyskytla pětadvacetkrát. Viktorií bylo třiadvacet a Aniček dvaadvacet. U chlapců to pak byli Jan, Jakub a Antonín, a to shodně v šestadvaceti případech,“ dodala Švehlová.

Smutnou stránkou, která je ale nedílnou součástí života, jsou úmrtí. „Těch jsme evidovali 937, což je o 75 více než v předcházejícím roce, kdy jich bylo zaznamenáno 862,“ připomněla mluvčí radnice.

V Příbrami se ale slavila také významná životní jubilea. „Vrátíme-li se k veselejší stránce našeho přehledu, zjistíme, že v loňském roce jsme oslavili 14 životních jubileí u občanů nad 80 let, kteří o přání zažádali, dvě zlaté a jednu diamantovou svatbu,“ doplnila Švehlová.

Dalšími sledovanými kategoriemi statistiky roku 2021 jsou počet uzavřených sňatků a naopak rozvodů. „Loni bylo v našem městě oddáno 148 párů, což je o čtyři méně než v předchozím období. Páry se ale nejen berou, ale také rozvádějí, rozpadlých manželství bylo 76. Pro srovnání - v roce 2020 proběhlo 84 rozvodových řízení,“ uvedla Švehlová.

V Příbrami si hned na začátku roku připsali středočeské prvenství, když se tam narodilo první letošní miminko v kraji. Adélka přišla na svět osm minut po silvestrovské půlnoci.