Zavlažovací systém už v současné době příliš neplní svoji funkci. „Místy proléval příliš, jinde zase vůbec nekropil,“ zmínil starosta hlavní problémy. Těmi trpí travnatá plocha. „Na hřišti se změnila kultura, už nám tam rostlo všechno možné, i to, co tam být nemá. Potom zbývá jediné řešení: všechno vyvézt a začít znovu,“ podotkl Vondrášek.

Minulá rekonstrukce fotbalového stadionu se naposledy odehrála téměř přes 21 lety. Tehdy kompletní rekonstrukce stála 4 miliony korun, nyní město bude muset vydat 7 milionů korun. Rekonstrukce se dotkne i tribun. Nezahrnuje sice zvětšení jejich kapacity, ale počítá se s výměnou sedaček. „Ta neslouží jen fotbalu, ale i dalším zápolením, která tam probíhají,“ poznamenal starosta.

Rekonstrukce odstartovala na začátku května. Původně mělo být hotovo dříve, ale stavba se zpozdila kvůli tomu, že v podstatě celý červen propršel. Nyní se ale už pracuje naplno. „Mělo by být hotovo do konce září, zaseto už do konce srpna. Používání ale bude možné až napřesrok,“ doplnil starosta.

Zdroj: archiv města

Nejedná se ale o jediné investice do sportovních zařízení v poslední době. Nedávno se odehrála rekonstrukce zdejšího skateparku. Dále město zrekonstruovalo dvojhřiště na volejbal a nohejbal ve sportovně rekreačním areálu koupaliště, kam sehnali umělou trávu. A peníze šly i do workoutových hřišť, tedy venkovních posiloven, kam mohou lidé chodit cvičit.

To je třeba ve sportovně-rekreačníma reálu u fotbalového stadionu, dále v areálu ve Starém Rožmitále, kde se hraje házená. Další dostali i dobrovolní hasiči, aby mohli trénovat. „Máme také několik areálů zdraví, které jsou vybavené ocelovými prvky, tedy venkovními posilovacími stroji,“ vysvětlil starosta.

Vedení města je umisťuje i do osad kolem města. „Chceme, aby tam alespoň čtyři takové prvky měli. Snažím se se, aby se tam lidem žilo dobře, aby tam našli nějaké vyžití, aby tam zůstávali bydlet,“ vysvětlil starosta.