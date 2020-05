Ke znovuzavedení placení za parkování se chystá od 18. května město Příbram. Po dvou měsících tak budou opět zprovozněny parkovací automaty na celém území města. Platit začnou také barevně rozlišené parkovací zóny.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Se zavedením nouzového stavu bylo vládou vydáno doporučení na zrušení parkovacích zón. V Příbrami se tento stav, tedy bezplatné parkování, nastavil 17. března a platí do neděle 17. května i přesto, že mnohá města již parkování zpoplatnila. „V okamžiku, kdy vláda vydala rozhodnutí o znovuzavedení parkovacích zón, a s tím spojené zpoplatnění parkování, rozhodli jsme se pro občany Příbrami výhodu bezplatného parkování prodloužit do 17. května. Máme před sebou tedy poslední týden, kdy můžeme zaparkovat bez omezení v jakékoliv barevné zóně,“ uvedl ke zpoplatnění parkování starosta Jan Konvalinka (ANO).

Parkování bude tedy od pondělí 18. května opět zpoplatněno, využít je možné jak hotovostní, tak bezhotovostní platby prostřednictvím mobilní aplikace. Držitelům rezidentních parkovacích karet a držitelům čipových karet na parkovištích se závorou bude platnost předplacených karet automaticky prodloužena o dobu, kdy bylo parkování ve městě zdarma.

Rada města navíc krátce před vypuknutím pandemie odsouhlasila nový ceník pro placená parkoviště. Nově existuje jednotná sazba 10 korun, ale podle lokality se liší délka doby, po kterou je možné za tuto cenu na daném místě parkovat. Například tedy na náměstí T.G.M. lze za deset korun stát dvacet minut.

Opozice uvítala, že se v Příbrami po dobu nouzového stavu za parkování neplatilo. Nelíbí se jí ale nový ceník a chtěla by o cenách za parkování s vedením města diskutovat. „Parkování se tím totiž de facto zdražilo. Před tím byla na parkovištích hodinová sazba, na náměstí T.G.M. to bylo 25 korun za hodinu, ale nyní řidiči za hodinu na tomto parkovišti zaplatí o pět korun více. Ta cena mi přijde vysoká a už jsem se to koncem loňského roku snažil s panem starostou řešit a myslím, že to bude ještě na pořadu dne,“ myslí si opoziční zastupitel za TOP 09 Marek Školoud.

Podobný názor má i další opoziční zastupitel Vladimír Král ze Šance pro Příbram. Podle něj je díky současné situaci vhodná doba komplexně přehodnotit městskou politiku v oblasti parkování stejně, jako k tomu zcela určitě dojde v případě několika let avizované rekonstrukci městského bazénu.

Ovšem vedení města má odlišný názor. „Tím, že parkování bylo po dobu dvou měsíců bezplatné, tak si myslím, že jsme lidem ušetřili poměrně dost peněz, takže uvažovat o nějakém zlevnění, byť dočasném, tak není v tuto chvíli vhodné,“ konstatoval příbramský starosta Jan Konvalinka.

K návratu placení za parkování se chystají i další města na Příbramsku. Ovšem v Dobříši to bude zřejmě o něco později. „Placená parkoviště začnou fungovat 24. května, kdy opět zapneme parkovací automaty a městská policie začne opět vybírat pokuty za nedovolené stání v modrých zónách,“ sdělil Deníku dobříšský starosta Pavel Svoboda (Pro Dobříš).

Naopak v Sedlčanech se už za parkování platí. "Placení jsme obnovili počátkem týdne, ale v Sedlčanech se to týká jen dvou parkovišť," připomněl starosta Miroslav Hölzel (ODS).