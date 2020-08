První kontakt s koronavirem byl i pro zdravotníky letos na jaře velkou neznámou. Nikdo neměl s koronavirem žádné zkušenosti. „Bylo to rozhodně nejsložitější období v mé ředitelské kariéře. Bylo nutné rozhodnout se správně, neohrozit zdraví pacientů a zaměstnanců a zároveň zachovat chod nemocnice. Situace se navíc měnila ze dne na den a potýkali jsme se s nedostatkem ochranných pomůcek i odběrových a diagnostických sad na testování viru. Jen díky spolupráci celého krizového štábu jsme zatím epidemií koronaviru prošli na výbornou,“ vzpomíná na letošní jaro lékař a ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada.

Přes veškeré okolnosti, je ale podle něj potřeba dívat se na celou situaci s rozumem. „Rozhodně se nejedná o nějaký extrémně nebezpečný virus, ale velmi snadno se šíří. Situace se nesmí podcenit, což vidíme i nyní v oblastech, kde jsou lokální ohniska i ve zbytku světa. Myslím si, že se koronavirus jednou stane „běžným“ virem jako je chřipka, se kterým se prostě budeme muset naučit žít,“ míní Holobrada.

V Příbrami neustále funguje nemocniční odběrné místo a laboratoř nemocnice patří co do počtu analyzovaných vzorků k nejvýkonnějším v kraji. „Máme zkušenosti, které nám pomohou v případě potřeby vyčlenit jedno oddělení na péči o covid-19 pozitivní pacienty a naše oddělení ARO se dokáže postarat i o ty těžší případy s potřebou umělé plicní ventilace, pokud to bude potřeba,“ dodává ředitel příbramské nemocnice.