Obec Tochovice má problém s pesticidy v některých vodních zdrojích. Pomoci by s touto nepříjemnou situací mohla stavba záložního vodního zdroje, kterou chce obec letos zrealizovat. Na projekt se obec pokusí získat dotaci. „Ten problém tu máme dlouhodobě a řešíme ho tak, že mícháme vodu, ve které jsou pesticidy s vodou bez nich,“ uvedl starosta Tochovic Radek Walter.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Záložní zdroj vody by měl pomoci v případě, že by došlo ke zhoršení situace. „Realizovat bychom ho chtěli formou vrtu a vyjít by to mělo na částku v řádech statisíců korun,“ dodal tochovický starosta.