Přestože Příbramsko bylo v posledních dnech zařazené do zeleného stupně koronavirového semaforu, nemusí se žáci ani jejich rodiče v první školní den obávat žádných výrazných omezení. Zahájení nového školního roku se uskuteční podle plánu. O svůj slavnostní den nepřijdou ani prvňáci a jejich rodiče.

Děti se znovu vrací do škol s příslibem standardní výuky. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radek Nešetřil

Nicméně téměř všechny příbramské školy na svých webech zveřejnily v souvislosti s aktuální situací v regionu konkrétní opatření pro tyto dny. „Stále platí, že děti ve třídách roušky mít nemusí, ale musí je mít jejich rodiče, kteří je budou první den do školy doprovázet. Přístup do třídy umožníme jen rodičům a se zakrytým obličejem, další příbuzní se do nich nedostanou,“ řekla ředitelka ZŠ Jiráskovy sady Šárka Jendruščáková.