Ředitel příbramského nápravného zařízení Petr Červený přislíbil novým účastníkům přímou pomoc při zahájení kampaně v jejich regionech. „Ve společném projektu policie a vězeňské služby vidím velký potenciál v boji se závislostmi na návykových látkách, které bohužel začínají již u dětí školního věku,“ řekl ředitel.

Specialisté vězeňské služby a policie tak v následujícím školním roce vyjedou do mnohem více škol než loni. Žáky osmých a devátých tříd čeká netradiční forma prezentace, která jim přiblíží možné následky užívaní drog. Prezentace je seznámí s těmi druhy omamných a psychotropních látek, se kterými mohou snadno přijít do styku. Dále se mladí lidé dozví o životě za mřížemi, přičemž do programu se zapojí i samotní vězni, kteří se rozhodli podělit o svůj příběh.

„Zapojíme vybrané odsouzené k sepsání dopisu, jehož obsahem bude popsání jejich životní cesty, jež vedla přes drogy až k výkonu trestu odnětí svobody, který souvisí s jejich procesem resocializace. Součástí dopisu bude i zaujetí jejich postoje ke spáchaným skutkům a možné ‚poselství‘ pro děti, které by mělo zahrnout důležitost osobní svobody,“ upřesnil mluvčí Věznice Příbram Vladimír Rampas.

Následovat by mělo začlenění preventivního programu do hodin výchovy k občanství, kde by děti s dopisy od odsouzených pracovaly. Cílem je ukázat nejzazší dopad zneužívání drog a demonstrace poučení se z chyb. „Děti poté budou mít možnost vypracovat otázky přímo na odsouzeného, pracovníky policie či vedení věznice. Odsouzení poté dotazy zodpoví prostřednictvím předtočeného videa. Jedná se tak o bezpečné kontaktování cílové skupiny se skutečnými osobami, které byly odsouzeny za drogovou kriminalitu,“ doplnil mluvčí s dodatkem, že žáci se následně budou moci do věznic vydat i na exkurze.

Do projektu se již zapojila například i Věznice Světlá nad Sázavou určená pro odsouzené ženy. „Zde jde určitě o zajímavý prvek. Tím, že děti ve formě dopisů obdržely i životní příběhy vězněných žen, byla otevřena otázka závislostí a trestné činnosti právě i u trestankyň. Tento element projekt významně rozšířil,“ poznamenal Petr Červený.