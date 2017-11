Šárka Krámská vystavuje keramické šperky v sedlčanské knihovně

Sedlčany – Šárka Krámská, výtvarnice ze Sedlčanska, je přesvědčena o tom, že šperk ozdobí každou ženu.

Originální keramické šperky vystavuje v sedlčanské knihovně až do 6. prosince Šárka Krámská.Foto: Marie Břeňová

„Sluší jak krásné mladé dívce nebo modelce, tak i korpulentnější ženě středního a vysokého věku,“ tvrdí. Na špercích, které doplňují snímky pořízené fotografkou Věrou Holečkovou z Dublovic, tuto skutečnost dokazuje na výstavě v sedlčanské knihovně. Připomíná, že ještě víc se na tuto ověřenou pravdu společně soustředily při letošní jarní výstavě v Městském muzeu v Sedlčanech.

Ta současná, která byla zahájena v sobotu 4. listopadu a potrvá do 6. prosince, je v celkovém pořadí již pátá. Krámská svoje šperkové ozdoby z keramiky poprvé veřejnosti představila v místní knihovně v roce 2015, následovala prezentace v Hrachově a ve Váchově špejcharu v Drážkově.



„Moje tvorba se rozšířila, ale stylem zůstala stejná,“ poznamenala. „Ručně jsem vyrobila a vymodelovala z hrnčířské hlíny závěsy, brože, náramky, náušnice… Pokusila jsem se i o několik plastik, více se jim ale chci věnovat v lednu a únoru příštího roku. Mozaiky se zvířecím nebo ptačím motivem, i ty abstraktní, mě také baví, ale nenašla jsem na ně již časový prostor,“ poznamenala.

Inspiraci ke své tvorbě vidí Šárka Krámská všude kolem sebe. „Může to být cokoliv, co mě nějak zaujme a napadne mě, že by to byl jednoduchý a přitom elegantní šperk,“ vysvětluje, že představivost v ní vzbuzuje například lampa, rozkvetlá louka, strom, motýl…



Před vernisáží v knihovně nám také poodhalila svoje plány: „Při některé z příštích výstav bych ráda dala příležitost nějaké oděvní výtvarnici. Představuji si, že vystavené oděvy bych sladila s mými šperky.“ Svěřila se, že vůči mužům cítí jako výtvarnice určitý dluh. „Mám v úmyslu proto vytvořit pánský šperk – například jehlice. Složila jsem pro ně pár šňůrek bambusových korálů, ale zatím bez keramických prvků,“ připustila.

Marie Břeňová