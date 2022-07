„Jsme lidé z různých koutů republiky, ale dálka nám nebrání byt spolu v kontaktu. Většina z nás jsou sběratelé panenek, ale také je mezi námi sběratel domečků a pokojíčků, dále například hraček obecně. Někteří z nás mají dokonce své muzeum, nebo dům ze stálou expozici,“ dále popisuje Sauko.

Panenky i hračky různého stáří a značek ukazují majitelé nejen v expozicích muzeí, ale i na výstavách. „Chceme také dětem a mládeži představit hračky, s jakými jsme si hráli my, naše maminky, babičky a prababičky. Starším generacím připomínáme jejich dětství,“ líčí sběratel, který své muzeum pravidelně doplňuje o nové exponáty. „Nyní tu nově mám dvě panenky, a to Marii Antoinettu a Sissi. Na obě jsem podobně jako u jiných panenek ušil šaty. Polovina prací je na šicím stroji, polovina ruční šití,“ usmívá se a ukazuje na nové šaty.

Spolu s Milovníky panenek připravuje výstavu do Příbrami. Ponese název Víkend s panenkami a k vidění bude v estrádním sále Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami od pátku 19. do neděle 21. srpna vždy od 10 do 18 hodin, v neděli do 16 hodin. Návštěvníci uvidí historické panenky, kočárky i nábyteček, bude něco prý i pro pány kluky a tatínky.

Zdroj: Youtube