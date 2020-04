ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Stále více občanů se na město obracelo s dotazem, jakým způsobem by mohli pomoci. Způsobů je několik, skvěle funguje dobrovolnická činnost, řada občanů se zapojila do šití roušek a mnozí by chtěli pomoci i finančně. Z tohoto důvodu město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku určenou na pomoc osobám zasaženým situací spojenou s koronavirem a subjektům, které těmto osobám podporu poskytují,“ uvedl místostarosta Martin Buršík.

Rada města schválila dva způsoby, jak získané finanční prostředky použít. Místostarosta Buršík, který má na starosti ekonomické záležitosti města, se nejvíce kloní k tomu, aby tyto peníze pomohly lidem v nouzi způsobené pandemií koronaviru.

„Myslím tím konkrétně ty, které pandemie koronaviru zasáhla, ale nedosáhnou na žádnou podporu od vlády. Tedy například samoživitelky s dětmi, kdy děti nemohou chodit do školy a rodič si nimi musí zůstat doma a nemůže chodit do práce,“ přiblížil Martin Buršík způsob pomoci, který je mu nejbližší.

Vedení města v těchto dnech zadalo odboru sociálních věcí, aby vypracoval metodiku pro rozdělování této finanční pomoci. Cílem je předejít možnému zneužití. „Na základě této metodiky pak bude pravděpodobně rada města rozhodovat,“ připouští příbramský místostarosta. Podle jeho slov je sice sbírka primárně určená pro lidi zasažené koronavirem, ale vzheldem k tomu, že trvání této veřejné sbírky není omezené, tak by tento účet mohlo město podle Buršíka využívat dále pro další humanitární pomoc ve městě.

Pro samotnou sbírku město zřídilo u České spořitelny zřízen transparentní účet: 90018-521689309/0800. Číslo osvědčení sbírky je: 050019/2020/KUSK. Přispět na něj může také veřejnost prostřednictvím projektu „Živák do obýváku“, který v těchto dnech promocí online videopřenosů pořádá koncerty z prostor Bowling baru Na Chmelnici. Lidé, kteří se na koncert, jenž je sice zdarma, mohou přispět jakoukoli částkou v podobě symbolického vstupného a tak pak připsána na účet sbírky.

Podobným způsobem už mohla veřejnost přispět koupí symbolického vstupného ve výši padesát korun v rámci online přenášení představení Libora Michovcíka a Petra Vašiny Muži z Hauzu z divadelního klubu. „Libor s Petrem vymysleli, že by se tato akce dala spojit s prodejem vstupenek, ovšem vybraná částka nebyla pro ně, ale na materiál na výrobu roušek, které šijeme v příbramském divadle,“ uvedla zástupkyně ředitele Anna Čiperová.

Lístků se na toto představení prodalo 97 kusů. Hodnota jednoho lístku byla padesát korun, což znamená, že příbramské divadlo mohlo nakoupit materiál na roušky za 4850 korun.