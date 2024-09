Město Příbram pořádá ve spolupráci s organizací Člověk v tísni materiální sbírku na podporu oblasti postižené povodněmi. Jaké jsou nejžádanější věci? Čisticí a ochranné pomůcky, lopaty, košťata, kolečka, kýble, Sunary a pleny.

„S organizací Člověk v tísni jsme řešili, jakým způsobem by mohlo město pomoci. V radě města budeme projednávat finanční pomoc ve výši 100 000 korun obci Písečná na Jesenicku. Zároveň máme otevřené sběrné místo, kam mohou občané, spolky, organizace nebo například firmy přispět materiální pomocí. Veškerá pomoc bude určena zmíněné obci Písečná,“ uvedl starosta Příbrami Jan Konvalinka.

close info Zdroj: Město Příbram zoom_in Sbírka na pomoc oblastem postižených povodněmi.

Věci lze do kanceláře městského kulturního centra přinést v úterý od 9 do 18 hodin a ve středu od 9 do 13 hodin. Další možnosti, jak se do pomoci zapojit, nabízí humanitární organizace Adra formou dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS ADRA 190.