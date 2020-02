V posledních letech se v Příbrami a v Sedlčanech mluví o různých podobách o bazénu. Zatímco v Příbrami má jít o jeho rekonstrukci, v Sedlčanech se uvažovalo o výstavbě úplně nového zařízení. Nicméně nakonec se jeho stavba realizovat nebude. Zatím.

Dětský bazén v Příbrami. | Foto: archiv SZM Příbram

Studie, kterou Sedlčany mají, počítá s přízemní stavbou pro 150 až 200 lidí. Stála by poblíž zimního stadionu ve Zberazské ulici. Areál by byl vybavený třemi plaveckými dráhami o délce 25 metrů. Doplňovaly by ho vodní atrakce, jako je protiproud, relaxační jeskyně, vodní hřib, masážní lehátka, masážní trysky ze dna bazénu, masážní lavice či chrlič vody. Nechyběl by ani tobogán.