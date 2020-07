Města a obce letos kvůli koronaviru počítají s poměrně velkým výpadkem ve svých příjmech. Potřebné finanční prostředky hledají proto doslova kde se dá. Šetří se na výdajích, omezují se plánované investice, ale také se začíná uvažovat o možnostech zvyšovaní například daně z nemovitosti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Na toto téma se v těchto dnech vede diskuze na sedlčanské radnici. Město letos očekává propad letošních příjmů v rozmezí mezi 15 a 23 procenty. Pro Sedlčany to znamená pro letošek nižší příjmy z daní zhruba o 19 milionů korun. „Predikce ministerstva financí je relativně optimistická a mluví o 15 procentech, ale finanční analytici hovoří i 23 procentech a to už by ohrožovalo samotný chod městského úřadu a městských organizací,“ popsal katastrofické scénáře sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.