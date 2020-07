Z těchto důvodů letos nedojde na největší školní investici v Sedlčanech. „Šlo o přestavbu výdejny obědů v jídelně 2. základní školy včetně instalace nové myčky za 2,5 milionu korun. Ovšem kvůli škrtům spojenými s nižšími příjmy z daní jsme museli tento projekt odložit,“ potvrdil starosta města Miroslav Hölzel.

Na 2. základní škole se tak o prázdninách bude provádět pouze plánovaná oprava střechy. Za částku zhruba kolem půl milionu korun. „To nelze odložit, protože tam jsou shnilé nějaké nosníky a zatékalo do budovy a střecha se tedy prostě opravit musí,“ podotkl Hölzel.

Ovšem uzavření škol kvůli nouzovému stavu také na druhou stranu pomohlo některé opravy uskutečnit dříve. V jídelně 1. základní školy se v této době řešil havarijní stav podlahy ve varně, kde protékala voda do suterénu. „Došlo k výměně podlahy a podlahové krytiny a s tím i k výměně jednoho kotle, který se tím stěhování už v podstatě rozpadl,“ přiblížil sedlčanský starosta některé provedené práce.

Dále byla na této škole plánovaná výměna elektroinstalace za částku okolo 400 tisíc korun. Ta se již také uskutečnila a nečekalo se až na prázdniny.

Jak dopadly zápisy na základní školy?

Přestože dlouhodobě počet obyvatel v Sedlčanech klesá, počet dětí ve školách se příliš nemění. Ačkoliv se letos nekonaly klasické zápisy do škol, tak na 1. základní školu, která má kapacitu 750 žáků a nyní ji navštěvuje 515 dětí, se hlásilo 56 dětí a přijato bylo 46 z nich. Na 2. základní školu s kapacitou 480 žáků, kterou navštěvuje 403 žáků, se hlásilo 49 dětí do první třídy a přijato bylo 41.

Velký zájem je i o výuku na Základní umělecké škole Sedlčany. Ta se kvůli tomu potýká i s nedostatkem prostoru. V letošním roce ji navštěvovalo 568 žáků, mezi kterými převládala děvčata, těch bylo 410. Vedení města si nedostatek prostoru školy uvědomuje a chce ho do budoucna řešit.

„Základní umělecká škola má i dvě detašovaná pracoviště, jedno v Petrovicích a jedno v Krásné Hoře nad Vltavou. Zájem o studium je ale vyšší než je kapacita školy, proto město v současné době nechalo zpracovat studii pro přístavbu a rozšíření, která bude k dispozici na podzim,“ poznamenal starosta.

Ze studie vyplyne, jak přibližně velká investice by to pro město byla. „Bude otázkou, zda půjde rozšíření například rozdělit do etap a zda na to bude město mít dostatek financí,“ dodal Hölzel.