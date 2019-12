Starosta Miroslav Hölzel potvrdil, že už v průběhu roku se otevřela diskuze, zda nějakým způsobem nereagovat na chystané navýšení skládkovného od 1. ledna 2020, kdy se zvyšuje cena o sto korun na tunu. Nakonec se tak ale nestane. Alespoň prozatím. „Rozhodli jsme, že vyčkáme na nový zákon o odpadech,“ řekl k situaci kolem ceny za svoz odpadu sedlčanský starosta.

Nový zákon má začít platit ale až za rok. Podle Hölzela tam budou změny, které se výrazněji promítnou do ceny za likvidaci směsného odpadu. Nicméně ani v tomto případě se lidé v Sedlčanech zřejmě nebudou muset obávat nějakého výrazného negativního dopadu. Důvod je prostý. Sedlčany totiž už nyní jsou nejlepším městem ve Středočeském kraji v oblasti třídění komunálního odpadu.

„Jak politici v nejrůznějších diskuzích avizují, tak ten zákon by měl být motivační, aby donutil obce k maximálnímu třídění odpadu. Takže ty obce, které budou maximálně třídit a na skládku vyvezou jen minimum odpadu, tak by měly být cenově zvýhodněné,“ poznamenal k novému zákonu o odpadech starosta a zdůraznil, že Sedlčany by tak změnu cen nemusely nijak výrazněji pocítit.

V Sedlčanech se například na rozdíl od Příbrami neplatí poplatek za osobu na rok, nýbrž za nemovitost na rok. „To se nám osvědčilo především u domů s větším počtem obyvatel, kde nyní platí jen tolik nádob na odpad, kolik skutečně využijí a tím se dostanou na výrazněji výhodnější cenu, než kdyby se vybíral poplatek za osobu,“ podotkl Hölzel.

Výrazně ke snížení objemu městského odpadu přispěla i městské kompostárna, kterou lidé využívají a do směsného odpadu už nevyhazují ani slupky od cibule. Objem komunálního odpadu od roku 2015, kdy zahájila provoz městská kompostárna, rok od roku klesá. V roce 2015 byl objem městského odpadu 986 tun, ale v loňském roce to bylo už jen 935 tun.