Rada města schválila akční plán pro prevenci kriminality na území Sedlčan pro letošní rok. V brzké době bude celý materiál k dispozici na webových stránkách města. V poslední době se Sedlčany potýkaly například s případem agresivity či nevhodného chování školní mládeže. Vyhláškou pak město například zakázalo kouření u školních budov.

Na služebně Městské policie v Sedlčanech. Na snímku vpravo velitel Petr Krch. | Foto: DENÍK/Radek Ctibor

„Jedná se o nepříliš rozsáhlý materiál, který by se měl rozvinout do strategičtějšího materiálu prevence. Ten by se této problematice měl věnovat až do konce volebního období,“ řekl sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. Město nedávno přijalo na pozici manažera prevence kriminality Ludmilu Farovou, která byla jako civilní zaměstnanec zařazena pod městskou policii.