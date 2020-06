Města a obce mají povinnost zajistit sběr použitých jedlých tuků a olejů. Důvodem je, aby nezanášely a nepoškozovaly čistírny odpadních vod. Většina obcí to řeší skrze sběrné dvory, Sedlčany se ale nyní rozhodly vyjít vstříc požadavku obyvatel a v červnu rozmístí několik nádob na jedlé tuky a oleje u sběrných hnízd na tříděný odpad.

V Příbrami mají sice nádoby na použité jedlé tuky a oleje od loňska, ale lidé za nimi musí do sběrného dvora nebo areálu ředitelství Technických služeb. | Foto: archiv města

„Bude to dvacet nádob, do kterých budou lidé moci odkládat v uzavřených PET lahvích použité jedlé tuky a oleje. Jejich sběr meziročně vzrostl. V roce 2018 to bylo 2,7 tuny a v loňském roce už 3,5 tuny,“ konstatoval starosta města Miroslav Hölzel.