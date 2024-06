"Pokud budou příznivé klimatické podmínky, budeme pracovat i během zimy. Dnešní vývrty zjistí stav vozovky a také případnou přítomnost nebezpečných odpadů," uvedla pro Deník tisková mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová. Výsledky analýzy vzorků z vrtů budou známé přibližně za dva týdny.

Rekonstrukce mostu si vyžádá investici přesahující 24 milionů korun. Během oprav bude provoz veden objízdnou trasou. "Vzhledem k bezprostřední blízkosti autobusového nádraží a depa chceme po dohodě s městem naplánovat práce tak, aby byl most do konce roku v provozu a autobusová doprava byla co nejméně komplikována," dodala Petra Kučerová.

Rekonstrukce sedlčanského mostu je nutná kvůli jeho špatnému technickému stavu. Most byl postaven v roce 1962 a od té doby neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí. V posledních letech se na mostě objevily trhliny a praskliny, které ohrožovaly jeho statiku.

Nová konstrukce mostu bude odolnější a vydrží déle. Současně bude most rozšířen o chodník pro chodce a cyklisty.