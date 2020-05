ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Stavební práce v tomto případě vrcholí. „Rekonstrukce lehkoatletického stadionu by měla být hotová do konce května. Dodavatel čelil nějakým problémů s finální vrstvou pro výsev trávníku, takže tam docházelo k nějakým opravám,“ konstatoval sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. Podle jeho slov na tomto projektu zbývá proinvestovat z této dvacetimilionové investice asi deset procent, takže asi dva miliony korun.

Jinak ale město očekává propad letošních příjmů v rozmezí 15 až 23 procent. Pro Sedlčany to znamená pro letošek nižší příjmy z daní zhruba o 19 milionů korun. Výrazně se to projeví na dalších plánovaných investicích. Ty budou utlumeny. „Budeme čekat, jak se bude vyvíjet ekonomická situace, ale v případě krize to znamená prakticky do konce volebního období zastavit všechny investiční akce a řešit jen havarijní stavy a případně zásadní opravy komunikací,“ dodal sedlčanský starosta.