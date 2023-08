Houbařské žně na Příbramsku mohou začít. Mapa napoví, kde rostou

Lidé od pětašedesáti let platí za jednu jízdu padesátikorunu. Trasy jsou z Nového Knína i jeho částí Libčic, Sudovic, Kozích Hor a Chramiště do Dobříše i v opačném směru. V ceně je zahrnuta i případná jízda klientova doprovodu. Senioři od dovršení osmdesáti let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P pak jezdí zcela zdarma.

Také v Dobříši, kde byla služba spuštěna s prvním prázdninovým dnem, jezdí Senior taxi každé pondělí, středu a pátek včetně svátků od osmi do osmnácti hodin. A objednává se na shodném telefonním čísle jako v Novém Kníně.

Jedna cesta po městě, například k lékaři, na poštu, na hřbitov, k holiči i k jiným cílům, stojí třicet korun. V této částce je zahrnut i případný doprovod seniora. Služba je určena pro lidi od 65 let věku a držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Jak pokračuje stavba unikátního železničního mostu u Červené? Mrkněte shora

Podobnou službu, pod názvem Taxík Maxík, nabízí od začátku letošního roku i Příbram. Od jara slouží díky bezbariérové úpravě i vozíčkářům.

Cestovat za 70 korun do 10 kilometrů jízdy a s platbou 10 korun za každý kilometr navíc, mohou senioři od 65 let a držitelé ZTP a ZTP/P z Příbrami a okolních obcí ve vzdálenosti nejvýš deset kilometrů.

Maxík jezdí denně od pondělí do pátku od 7.30 do 14.30 hodin. Jízdy se objednávají na čísle 605 170 120 ve stejných dnech od 7 do 15.30 hodin. Dohodnut se přitom lze i na doprovodu pečovatelky Charity Příbram, která taxi provozuje.