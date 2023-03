Na ledové ploše Zimního stadionu v Příbrami se prohánějí nejen hokejisté nebo teenageři, ale i senioři. Také v tomto týdnu mají dvakrát příležitost užít si bruslení, dokonce ve velké hale, v dopoledním čase vyhrazeném přímo jejich věkové kategorii.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pelíšková Monika

Bruslení pro seniory se koná na příbramském zimním stadionu v tomto týdnu v úterý 14. března a pak znovu ve čtvrtek 16. března, v obou dnech mezi jedenáctou hodinou a polednem. V tuto dobu není povolen vstup s dětmi.

Bruslaři musí u vstupu předložit potvrzení o pobírání starobního důchodu nebo ID senior kartu města, případně jiný doklad seniora.

Za vstupenku zaplatí padesátikorunu, jsou-li držiteli ID karty, pak jen 30 korun.

Bruslení pro veřejnost v malé hale je pak stanoveno na víkend, v sobotu 18. března ve dvou časech, od 14.00 do 16.00 hodin a večer od 20.00 do 22.00 hodin, neděle nabízí čas od 14.00 do 16.00 hodin.

Za dvě hodiny bruslení pro veřejnost zaplatí dospělý 70 korun, nebruslícímu doprovodu stačí desetikoruna. Držitelé senior ID karty mají vstupenku za 30 korun.