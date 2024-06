Město Příbram se na přestavbě dvou objektů domluvilo s jejich vlastníkem, společností Stavus. Firma investuje 100 až 150 milionů korun a město by si zařízení po dokončení mohlo pronajmout a provozovat. Memorandum o spolupráci schválili zastupitelé na svém posledním zasedání.

Přestavba by měla začít v roce 2026. Podle prvních návrhů by mělo v domě s pečovatelskou službou vzniknout 66 jednopokojových a 39 dvoupokojových bytů. Dále by tu mělo být 88 lůžek následné péče a 75 lůžek pro domov se zvláštním režimem. Počet lůžek a bytů se ale ještě může upravit podle aktuálních potřeb. Starosta Jan Konvalinka by rád v zařízení viděl i lůžka pro hospic, která v regionu chybí.

Původní plán města odkoupit ubytovny a zbourat je narazil na nesouhlas majitele. Nakonec se obě strany dohodly na kompromisním řešení v podobě přestavby na domov pro seniory. To pomůže vyřešit jak problémy s ubytovnami, tak i nedostatek kapacit v zařízeních pro seniory v Příbrami.

Současní nájemníci ubytoven, kteří nemají problémy s placením nájemného a dodržováním pravidel, se nemusí bát vystěhování. Firma Stavus jim zajistí ubytování v jiných zařízeních v Příbrami, případně jim s hledáním nového bydlení pomůže i město.