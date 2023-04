Začne také převážení plavidel přes jejich hráze, což si ale jejich provozovatelé musí zarezervovat předem pro konkrétní termín. Na Orlíku k tomu slouží rekonstruovaný lodní výtah, na Slapech je využíván vlek tažený traktorem. I zde se však má situace změnit: do budoucna se počítá s výstavbou lodního zdvihadla na pravém břehu, na což by mělo dojít v letech 2025–2028.

Zdvihadlo na Orlíku bude podle webové stránky Ředitelství vodních cest (kde lze také najít prokliknutí do rezervačního formuláře Povodí Vltavy) v provozu od 6. května do konce měsíce denně kromě úterý a středy do 17 hodin. Následně se od června do konce září počítá s plným letním provozem: s pauzou pouze v úterý a s fungováním mezi osmou a osmnáctou hodinou. Vždy je třeba počítat s hodinovou polední přestávkou: mezi 12.00 a 13.00.

Na Slapech, kde se bude jezdit také do konce září, ale již od 29. března, je rovněž nezbytností předchozí objednávka pro konkrétní termín v internetovém formuláři Povodí Vltavy. Provozní doba je zde rovněž vypsána na deset hodin mezi osmou ranní a šestou večer – s tím, že traktor s přepravníkem nevyjíždí v úterý a ve čtvrtek.

Město Příbram bodovalo v soutěži o nejlepší webové stránky Zlatý erb 2023

Povodí Vltavy také oznámilo zvýšení hladiny orlické nádrže, která byla držena nízko kvůli výstavbě doplňkového bezpečnostního přelivu, na plánovanou letní úroveň. Během hlavní rekreační sezony se má pohybovat mezi kótami 345,60 a 348,40 metrů nad mořem. Kolísání správce toku nevylučuje – vliv mohou mít jak hydrologická situace, tak provozní podmínky v rámci celé vltavské kaskády. Naopak se nijak nemá projevit neočekávané zatopení stavební jímky v polovině dubna: na dříve naplánované úrovni hladiny to nic nemění.