V této souvislosti nemocnice od pondělí 19. prosince vydala doporučení, aby lidé při vstupu do prostor zařízení použili roušku či respirátor, které zamezí šíření kapének. Obzvláště pak, když tráví delší čas v prostorách nemocnice.

Chřipka a RS viry: Nemocných v ČR dál přibývá, ministerstvo mluví o epidemii

„V čekárnách a u lékařů se riziko přenosu respiračního onemocnění výrazně zvyšuje. Lidé by tak měli brát na vědomí, že respirátory jsou prokazatelně účinnou ochranou a aby ji dle svého uvážení používali i ve chvílích, kdy není plošně vyžadována,“ dodal Janota s tím, že zákaz návštěv zatím není na pořadu dne.

Ještě, než se hlavně rodiče s nemocnými dětmi rozhodnou vyrazit do nemocnice na ambulanci, měli by zkusit domácí léčbu, jak například radí primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice Mahulena Exnerová. Dítě dle jejích slov ale nesmí být apatické, dobře přijímá tekutiny a nemá problémy s dechem – nesmí mít povrchní rychlé dýchání, známky dušnosti a zvýšené dechové práce.

Proč uprostřed chřipkové sezony došla řada léků? Problémy nemá pouze Česko

„Určitě je dobré pokusit se zvládnout onemocnění doma, třeba i s radou svého praktického lékaře po telefonu anebo návštěvou v ordinaci dětského lékaře. Důležité je pečovat o průchodnost nosu. Pokud má dítě vysoké horečky, tak používat léky na teplotu v dostatečném dávkování – paralen či ibuprofen. Dítě lze také chladit vlažnou sprchou, tekutinami či obklady do třísel a na zapěstí. Nikdy neděláme celotělové zábaly a nebalíme ruce a nohy,“ vysvětlila primářka s tím, že tedy až v akutním případě by měli lidé vyrazit do nemocnic.

Jako prevence se doporučuje pravidelný přísun vitamínů, vyvážená strav, pohyb na čerstvém vzduchu a dočasného vyvarování se větší akumulaci lidí či dětí – tedy návštěvy nákupních center či různých besídek.