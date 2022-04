Buček připomíná obnovení oprav povrchu vozovky a odvodnění komunikace mezi Líchovy a Břekovou Lhotou, kde letos mají být dokončeny práce započaté loni na podzim. „V rámci této kompletní opravy komunikace pracujeme souběžně na dvou částech: jsou to výjezd z osady Líchovy směrem na Sedlčany v délce necelých 700 metrů a druhá část průtahu Dublovicemi v délce zhruba 350 metrů,“ upřesnil. S dodatkem, že jelikož se pracuje za provozu, přibrzdí řidiče v obou těchto úsecích kyvadlové řízení dopravy světelnou signalizací.

Na sil. I/18 mezi Líchovy a Beřkovou Lhotou jsme začátkem tohoto týdne obnovili opravu povrchu a odvodnění komunikace. Pracujeme současně na 2 úsecich v celkové délce přes 1200m. V obou prac. úsecích je provoz řízen kyvadlově semafory. pic.twitter.com/SrRrXS4xWT — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) April 6, 2022

Od pondělí se také pracuje na opravě asfaltové hutněné vrstvy na výjezdu z Drásova směrem na Sedlčany, kde rovněž pokračují práce započaté loni. „V opravě je úsek v délce 900 metrů přibližně mezi křižovatkami silnic II/102 a III/10225 se silnicí I/18. V úseku proběhne pouze frézování obrusné vrstvy v obou směrech a pokládka nové konstrukční vrstvy,“ uvedl Buček s tím, že i zde se aktuálně jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Nejpozději do týdne, do čtvrtka 14. dubna, by však tento úsek měl být průjezdný bez omezení.

Od soboty 9. dubna také na silnici I/18 začne celková oprava mostu přes potok Strupina u obce Obory, který je již v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. „O víkendu bude most uzavřen z důvodu instalace záporového pažení – a od pondělí 11. dubna by již místem měli řidiči projet kyvadlově po polovině stávajícího mostu,“ naznačil Buček, co zde řidiče čeká.