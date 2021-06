Právě po obou stranách dálnice v oblasti Skalky – jak ve směru od dálnice na Dubno a Příbram, tak i u Drásova ve směru na Dublovice a Sedlčany – se řidiči setkávají s omezeními kvůli stavebním pracím. Vždy je uzavřena polovina silnice a provoz je veden druhou polovinou v kyvadlovém režimu.

Během týdne má být hotovo

Nyní dojde na pokládku živičných vrstev. Nová vozovka by však už měla přibývat přímo před očima. Plyne to ze slov Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, který připomněl, že pokládku živičných vrstev je v plánu zahájit právě v pondělí 21. června. A ložní i obrusná vrstva by měly být hotovy již ve středu odpoledne. „Pokud bude přát počasí a nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti,“ upozornil Buček, že úplně jistý tento termín být nemusí – zvlášť když meteorologové očekávají příchod bouřek, jež po vlně veder mohou být i intenzivní a provázené nadílkou krup.

Harmonogram plánovaných prací se zatím plnit dařilo – a silničáři věří, že to bude pokračovat. „Do neděle 27. června dokončíme obnovu krajnic a ohumusování svahů příkopů,“ plánuje Buček. S tím, že poslední červnové pondělí by už mělo patřit pracím v rámci další etapy, která naváže na dokončený úsek u Drásova v silničních kilometrech 21,39 až 22,36. I tam se uplatní dopravní omezení spojené s kyvadlovým provozem.

Recyklace řízená počítačem

V nyní opravovaných úsecích po obou stranách dálnice D4 řidiči projíždějící kolem nemohli na sklonku uplynulého pracovního týdne přehlédnout rozměrný pracovní stroj. Došlo na takzvanou recyklaci za studena (kdy se vlastnosti opravované konstrukční vrstvy vylepší využitím materiálu z té původní za současného přidání pojiv). Práce obludy zajišťující recyklaci zabrala v asi 400 metrů dlouhém jízdním pruhu přibližně pět hodin, připomněl Buček – s tím, že vedle samotné recyklace započítává i nutnou logistiku jako dodávky cementu, vody či transport techniky.

„Po předchozím vyfrézování živičných vrstev vozovky byl v tomto případě na odkrytou vrstvu aplikován v předepsaném množství cement. K recyklační fréze se připojil distributor vody (cisterna s vodou) a distributor asfaltového pojiva (cisterna s asfaltem). Tato pojiva (cement + asfaltová emulze) jsou při frézování staré vrstvy zapravena do této recyklované vrstvy pomocí recykléru, přičemž dávkování asfaltového pojiva a záměsové vody je řízeno počítačem v závislosti na pojezdové rychlosti,“ vysvětlil Buček, co se odehrávalo pod mohutným strojem, za nímž pak zůstávala stmelená vrstva. Tu pak ještě urovnával grejdr a zhutnil silniční válec. „Poté je nutné nechat recyklovanou vrstvu zatuhnout při jejím pravidelném kropení, zejména za stávajících letních teplot,“ vysvětlil Buček.

Oprava povrchu a odvodnění na sil. I/18 běží podle HMG. Včera v prac. úsecích proběhla recyklace za studena, nyní recyklovanou vrstvu budeme kropit a vyčkáme na její zatuhnutí. Od Po 21.6. máme v plánu zahájit pokládku živičných asfaltových vrstev. https://t.co/5weDmUe7ye pic.twitter.com/qFfV7FPI1X — ŘSD Středočeský kraj (@RSD_Stredocesky) June 18, 2021

Současně jde o odpověď na výtky řidičů, kteří si často postesknou, že se práce v místě s dopravním omezením zastavily a s nástupem asfaltérů firma vyčkává až po víkendu. Jde ale o technologickou přestávku, jejíž dodržení je nutné pro zachování kvality právě dokončené vrstvy.