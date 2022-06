Vedle statických ukázek, které zahrnovaly především vybavení a techniku jednotlivých složek a vojáků, byly v areálu k vidění také dynamické demonstrace různých zásahů. O první se postarali příslušníci příbramské vězeňské služby. Ti předvedli několik modelových akcí koordinace psovoda s zasahující policejní jednotkou při zadržení utíkajícího trestance. Poté následovala vyhrocená situace na vězeňské cele. O kus dál zase následovala ukázka jízdní skupiny Městské policie Praha.

Další byla simulace dopravní nehody, při níž museli hasiči za pomocí hydraulických kleští vystříhat zraněného z havarovaného vozu. O něj se posléze postarali záchranáři, kteří ho naložili do sanitky a v případě ostrého zásahu by spěchali do nejbližší nemocnice. Následovalo hašení osobního vozu, kde bylo především velmi dobře ukázáno, jak do několika desítek sekund dokáží plameny pohltit vnitřek kabiny. Jsou to právě dopravní nehody, které příbramské hasiče zaměstnávají nejvíce.

Velkým lákadlem byl simulátor otočení auta několikrát přes střechu, který představil Ústřední automotoklub České republiky. Zde bylo demonstrováno, jak je důležité mít při jízdě zapnuté pásy.

Den bezpečné Příbrami uspořádalo město ve spolupráci s Integrovanými záchrannými složkami. Hlavní organizátorkou akce byla manažerka prevence kriminality Lucie Máchová. „Během dne měly především děti jedinečnou příležitost přímo se potkat s členy jednotlivých složek, jež mají u svého stánku připravený vlastní program prevence. Začíná nám léto, blíží se prázdniny, takže jde vlastně i takovou přípravu, kdy se děti právě v období volna mohou více dostat do krizových situací,“ uvedla preventistka.