Letos se areál místního skanzenu, pobočky Hornického muzea Příbram, rozšíří od dvě nové stavby. Jedná se obytné stavení s hospodářským zázemím z Řikova a objekt chlévů z Mokřan. Celkový počet staveb se tak rozšíří z 19 na 21.

Skanzen Vysoký Chlumec. | Foto: Deník / Radek Ctibor

V obou případech se jedná o rozsáhlé a především unikátní stavby. Pokud by je příbramské muzeum nevykoupilo a nepřesunulo do skanzenu, tak by na svých původních místech zanikly. „Návštěvníci skanzenu tak mají jedinečnou možnost vidět, jak se tyto stavby rodí. Jsem rád, že se nám podařilo získat a že jsme takříkajíc vzali hrobníkovi z lopaty,“ říká ředitel muzea Josef Velfl s tím, že na obou stavbách se pracuje denně včetně sobot.