Jedni se nad částkou pozastavili, druzí ji vnímají jako odpovídající. A výtek se dočkali i kritici, kteří se prý ozývají, kdykoli se udělá něco pro děti.

Někteří měli jasno hned při pohledu na snímek: vyhozené peníze, za které vzniklo něco, co může děti spíš ohrožovat. Takového názoru je třeba diskutérka vystupující pod přezdívkou Úhel pohledu: „Připadá mi to strašně úzké; kdyby se tam dítě zaseklo, hrůza! Navíc se to na slunci rozpálí.“ Na to reagoval, zjevně nesouhlasně, uživatel označující se jako Do something better: „Hrůza! Raději děti nechat doma v polstrované místnosti.“

Nevzhledná a zarostlá část Příbrami se změnila na odpočinkovou zónu

Obavami z uvíznutí dítěte se netají ani uživatelka Kateřina z Brna: „Nechci být špatný prorok, ale uvidíte, že tam budou muset jet brzy hasiči kvůli zaklesnutému dítěti: je to příliš úzké a děti mají špatný odhad.“

K podobné nehodě nicméně zatím nedošlo – a někteří z těch, kteří přímo na místě viděli, jak si děti novou atrakci užívají, svůj úsudek i pozměnili. Jisté obavy však – patrně v žertu – v této souvislosti netají jiný účastník diskuse: „Na můj vkus dost ouzká za ty prachy. Doufám, že nepůjdu po pár pivech kolem.“

Skluzavka je součástí revitalizace oblasti za desítky milionů korun. Instalována byla dodatečně, projekt původně počítal s jiným řešením, za něž se hledala vhodnější náhrada. Kompletní cena včetně stavebních prací, montáže a terénních úprav odpovídá twitterovému údaji. Mluvčí města Eva Švehlová Deníku sdělila, že tato atrakce přišla celkem na 749,5 tisíce korun bez DPH, tedy s daní na 906,9 tisíce. Do haléře přesně: 906 933,72 Kč.

Už se jezdí! Berounský tobogan v lesoparku nedaleko medvědária zahájil provoz

Vybraný tobogan je podle mluvčí tunelovou skluzavkou typu PH 6500. „Zatáčka dvakrát 45° a 40°, průměr 790 milimetrů, materiál: potravinářská nerez tloušťky dva milimetry, sklon skluzavky 34°, délka zhruba 15 metrů,“ upřesnila Švehlová parametry a připomněla, že nechybí ani dvě prosvětlovací okna.

Náklady některé diskutéry nenechaly v klidu. „Přemrštěná cena, řekl bych,“ napsal třeba The Ugly Truth. Zato Michal Sluka má jasno: „Vím, že ta cena vypadá natažená, ale myslím, že to tak není. Všechny výrobky pro hraní dětí musí mít přísné podmínky bezpečnosti potvrzené certifikátem. … Pak si odečtěte DPH a koukněte na cenu nerez oceli. K tomu vegetační úpravy.“

Podobně to komentuje Jiří Krátký. „Já tam vidím ještě lezeckou plošinu, nový plot, novou výsadbu stromů, nějakou fólii a mulč, kolem toho byla spousta práce, která bývá dražší než materiál, nemluvě o vlastní výrobě té skluzavky na míru, to taky zabralo ‚pár‘ člověkohodin,“ upozornil. Rovněž David míní, že cena není taková, aby bylo třeba se pozastavovat. „Nedávno jsem si nechával upravit svah a udělat nový plot. Statisíce létaly – a to mi to dělali známí,“ napsal na sociální síti.