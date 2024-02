„Máme úžasnou paní učitelku na výtvarnou výchovu, velmi dobře s dětmi pracuje,“ vysvětlila výzdobu ředitelka. Školu tento školní rok navštěvuje 141 dětí, přičemž ve třídě jsou děti po šestnácti. Školné stojí 5000 korun měsíčně. „Není to jen o výsledcích testů. Ke každému dítěti se snažíme přistupovat individuálně, aby rozumělo samo sobě, umělo si vybrat školu, kam chce a bude ho bavit. Jeho zájmem pak je se na školu dostat,“ dodala Derflová.

Škola má stejné podmínky stanovené rámcovým vzdělávacím plánem, jakým se řídí státní školy, rozdíl je v tom, že nedostává peníze na provoz od státu, a proto se musí platit školné. Rodiče se podílejí na chodu školy nejen finančně, ale i různými akcemi. „Pořádali jsem fashion bazar a brzy bude školní ples. Tyto akce nám finančně pomáhají. Jsme také rádi za sponzory,“ uzavřela ředitelka.

V Základní škole Trnka v Dobříši připravují žáky na to, aby dobře zvládali stres u zkoušek. Učí se pracovat se stresem v rámci rozvrhového tématu Práce se stresem, který propojuje více předmětů. Nejen školní psycholožka zde pro ně připravuje speciální programy.

V hodině českého jazyka kantorka Kateřina Šmahelová poprosila žáky, aby se rozdělili do skupin. Děti se okamžitě zvedly a začaly spojovat lavice po dvou, tvořit skupiny po čtyřech, na strop umístily kartičky s nápisem Rande s knihou naslepo, natáhly ubrusy. Určitě to nedělaly poprvé. „Co podle vás znamená rande naslepo?“ zeptala se paní učitelka. Tři děti vyjádřily svůj názor. Hlásily se i tleskaly. Ve třídě pomáhala asistentka pedagoga, která podporuje žáky při práci v hodinách. Asistenti pedagoga jsou ve dvou třetinách tříd.

Kateřina Šmahelová se společně s učitelkou matematiky Evou Matějkovou usadily v konzultační místnosti do barevných křesel. Látku na nich vybraly děti a samy je potáhly.

„Naše práce spočívá v tom, abychom dokázali děti podporovat v tom, co je baví, co se jim daří a co by v životě chtěly dělat. A na základě toho si byly schopné vybrat školu, kde se jim bude dařit a pokryje jejich nadání. To je podle nás důležitější než samotná příprava k přijímacím zkouškám,“ vysvětlila Šmahelová. Ta učí na zdejší škole pět let.

„Když si děti umí vybrat školu a je to jejich volba, mají mnohem větší motivaci a zápal pro věc. Je to jejich sen a dokážou za ním sebevědomě jít,“ doplnila Matějková, v čem tkví úspěch školy, která dbá na pohodu dětí.

Zejména na druhém stupni učitelé sdílejí informace, jak se dětem daří. Vyvstanou-li pochybnosti, že je látka pro někoho obtížnější, reagují pružně. Od druhého stupně mají děti možnost vybrat si volitelné předměty, přičemž v deváté třídě je na výběr i přijímačková čeština a matematika, celkem dvě hodiny týdně. Tento předmět si z letošních deváťáků vybralo jedenáct dětí, tedy všichni, kteří se hlásí na střední školu s přijímačkami Cermat.

„Pokud chce dítě na uměleckou školu, zvolí si výtvarný předmět, aby se v něm mohlo rozvíjet. Snažíme se je podpořit v jejich volbě. Dáváme jim zpětnou vazbu v tom, kde mají mezery a měly by se zlepšovat, aby byly úspěšnější,“ dodala Matějková. Obě učitelky jsou na škole moc spokojené a podle svých slov by neměnily.

