„Děti jsou většinou plné zážitků ze dnů volna; chvíli jim trvá, než si zvyknou na nový denní režim – a především nejsou až tak obezřetné,“ upozornila. Přičemž jedním dechem dodala, že právě proto se začátkem školního roku startuje celorepubliková dopravně preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne, jež už svým názvem má v dětech posilovat zásady správného počínání při vstupu do vozovky. Ty jim pak připomínají také policisté stojící u přechodů, ale i na besedách přímo ve školách.

„Malé prvňáčky čeká úplně něco nového, neznámého. Jejich rodiče budou muset také řešit nové situace. Než pošlou své ratolesti samotné do školy, je nutné s nimi trasu, která by měla být co nejkratší, ale také nejbezpečnější, několikrát projít,“ upozornila policejní mluvčí, co také mají zahrnovat přípravy na vstup dítěte do školy.

S dodatkem, že vše je třeba vysvětlovat a procvičovat: opakovaně a pak ještě zas a znovu. Za základní informace, které by měli školáci mít, Schindlová označuje znalost některých dopravních značek, chození po chodnících či po správné straně vozovky, přecházení přes přechody. „Během několika prvních týdnů, někdy i měsíců, je lepší děti do školy vodit – nebo je alespoň svěřit sourozencům či starším spolužákům,“ připomněla.

Upozornila současně, že je třeba dětem připomínat i jiné souvislosti cest do školy a ze školy. Především to, že by neměly nosit klíče od bytu viditelně: pokud je mají zavěšené na krku, schovat je alespoň pod oblečení. „Upozorňujeme je, aby nenastupovaly s cizími lidmi do výtahů a vozidel, aby si od nich nic nebraly a raději s nimi vůbec nekomunikovaly,“ radí Schindlová. S dodatkem, že nástup do školy přináší spoustu náročných situací, a tak si děti zaslouží trpělivý přístup rodičů.

Co policie připomíná chodcům nejen v dětském věku:

- Přechází se přes přechody, pokud jsou na dohled; neexistuje tam však „absolutní přednost chodců“

- Silnici lze přejít na přehledných místech, nikdy ne před křižovatkou či v zatáčce

- Rozhlédnout se je nutné třikrát: vlevo, vpravo a znovu vlevo

- Při přecházení je dobré navázat oční kontakt s řidičem

- Před vstupem do vozovky musíme odhadnout, zda vozidlo stihne bezpečně zastavit – a je také nutné počkat, až automobil opravdu zastaví

- Musíme respektovat signalizaci, červená znamená stůj

- Při přecházení si musíme všímat i dalších jízdních pruhů: jeden vůz nám dá přednost, v dalším pruhu nebo v protisměru si řidič ani nemusel všimnout, že někdo jde přes vozovku

- Je důležité nosit reflexní prvky; za šera nebo při hustším dešti je takto označený člověk vidět až na 200 metrů