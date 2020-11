Mateřská škola V Zahradě musela kvůli nákaze dětí zavřít v tomto týdnu. „Zatím předpokládám uzavření do 9. listopadu. Když bude vše v pořádku,“ uvedla na webu školky ředitelka Eva Čechová.

To mateřská škola Bratří Čapků už má uzavření za sebou a v pondělí 2. listopadu by měla být znovu otevřena. Stále však chybí personál, proto zkrátila odpolední provoz do 16 hodin. Nucené uzavření vedení školky využilo k tomu, že všechny prostory nechalo vydezinfikovat.

S nedostatkem personálu se potýká i školka Pohádka. Bude proto od příštího týdne bude slučovat třídy a apeluje na rodiče, aby, pokud mohou, nechali děti doma.

„Spousta rodičů v této době zůstává v bezpečí svých domovů, ať už jsou na rodičovské dovolené, čerpají ošetřovné s druhým dítětem nebo jim jejich zaměstnavatel umožní pracovat z domova. Tyto rodiče bych chtěla požádat, aby si své děti nechali doma a pomohli nám tím co nejvíce snížit riziko nákazy a následné karantény, která vždy musí následovat,“ poprosila ředitelka školky Martina Pilná.

Zavřené kvůli rozhodnutí hygieniků do konce tohoto týdne zůstaly i mateřské školy Jana Drdy a Rybička, školka Příbram III má ze stejného důvodu zamčeno na dva západy až do 4. listopadu.

Na začátku měsíce už karanténou prošly jednotlivé třídy například v mateřské škole Perníková chaloupka, dvěma třídám ve školce ve Školní skončila karanténa na začátku tohoto týdne.

V pondělí obnoví svůj provoz bez omezení i 5. mateřská škola Dobříš, po karanténě se znovu otevře i školka v Rožmitále pod Třemšínem.

Příbramsko patří z hlediska počtu nakažených k postiženějším okresům ve Středočeském kraji. K pátku 30. října tam bylo 2335 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Za jeden den přibylo 143 nakažených, což region řadí na čtvrté místo mezi 12 středočeskými okresy.