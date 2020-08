Opatření proti covidu mohou být problém, říkají ředitelé škol

Roušky ve školách nakonec sice povinné nebudou, další protikoronavirová opatření ale platí. O jejich uvedení do praxe ale školy teprve budou jednat. Ředitelé v první řadě čekají na pedagogy, kteří se do škol vrátí až příští týden. Navíc s rozhodnutími nespěchali i z toho důvodu, že to od začátku vypadalo, že jen otázka roušek se bude měnit.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Právě čtvrteční rozhodnutí o odpadnutí povinnosti roušek udělalo ředitelům alespoň trochu radost. Poukazovali totiž na to, že pokud budou povinné jen někde, nebudou mít žádný efekt, navíc by se jen těžko kontrolovalo, zda je mají žáci na sobě. Ředitelům však nedělaly starosti pouze roušky. Například na základní škole v Milíně poukázali na možné problémy s dezinfekcí. „Při počtu 250 dětí si neumím představit, že si všichni budou dezinfikovat ruce například u vchodu do školy. Chceme proto ještě mluvit s rodiči, zda by nebylo možné, aby každý žák měl svou osobní dezinfekci a tím došlo k razantnímu urychlení celého procesu,“ míní ředitel milínské základní školy Pavel Kopecký. Zájem o přípravnou třídu v Příbrami roste, v září se proto otevřou nově dvě Přečíst článek › Otázkou také je, jak bude vypadat první školní den pro prvňáky a jejich rodiče, kteří je budou do škol doprovázet. Na ZŠ Jiráskovy sady se rodiče o možnost doprovodit dítě na první třídy bát nemusí. „Neplánujeme zakázatpřítomnost rodičů v prvních třídách, vzhledem k tomu, že děti roušky ve třídě mít nemusí, doporučíme rodičům, aby si je vzali,“ poznamenala ředitelka. Školy, kterým to prostor umožňuje, budou slavnostní zahájení pořádat mimo budovu. Dojde k tomu možná na ZŠ Březové Hory v Příbrami, ve škole v Milíně nebo také na ZŠ a MŠ Petrovice. „Zřejmě budeme slavnostní zahájení pořádat venku, aby se ho mohli účastnit i rodiče,“ potvrdila ředitelka Hana Vošahlíková. Ta zároveň přiznala, že samotné zajištění bezpečnostních opatření při výuce, kdy se děti nemají příliš promíchávat, pro školu bude obtížné. „Děti ve třídách na druhém stupni se i při výuce promíchávají například při tělocviku nebo hudební výchově,“ vysvětlila ředitelka důvod obav. Koronavirus napadá i děti. Neprojevuje se u nich, ale přenášejí ho, říká studie Přečíst článek ›

