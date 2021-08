Ředitelství vodních cest (ŘVC) učinilo významný krok v přípravě výtahu pro lodě na Slapech. Aktuálně vypsalo předběžné tržní konzultace k chystané zakázce na projektovou dokumentace pro stavební povolení. Vítěz zpracuje i zadávací dokumentaci pro tendr na stavební firmu.

Lodní zdvihadlo umožní proplavování plavidel do hmotnosti 300 tun. „Bude vytvářet významnou technickou a turistickou dominantu 240 kilometrů dlouhé vltavské vodní cesty České Budějovice – Mělník,“ píše ŘVC.

Hráz vodního díla Slapy mohou dnes překonat jen malé rekreační lodě, a to na přívěsu za traktorem, větší plavidla se přes ni nedostanou. Stavba s odhadovanými náklady 2,5 miliardy se přitom neustále odkládá a i tendr na projekt měl být vypsán už loni. Podle dřívějších informací by nicméně unikátní výtah mohl být hotov v roce 2026. Počítalo se s ním už při výstavbě přehrady na přelomu 40. a 50. let, nikdy ale nebyl dokončen.

Doba proplavení bude 55 minut

Šikmé lodní zdvihadlo bude sloužit k přepravě plavidel do rozměrů 44 x 5,6 metru. Bude překonávat rozdíl hladin téměř 55 metrů, doba proplavení bude 55 minut. Součástí stavby bude i plavební komora, jejíž stavební část je hotová z doby budování přehrady. Ta zajistí, aby se lodě v horní stanici dostaly do vany výtahu i při kolísání hladiny v nádrži. Lodě budou vplouvat do vany zdviže tunelem. Výtah bude na pravém břehu.

Paralelně s ním připravuje Povodí Vltavy stavbu velkého výtahu i na Orlíku. Podle mluvčího Povodí Vltavy Hugo Roldána na stavbu výtahu pro velké lodě na Orlíku dojde po roce 2025, tedy až po dokončení doplňkového bezpečnostního přelivu. Právě kvůli budování přelivu pro velkou vodu má stavbu výtahu na Orlíku na starosti Povodí.

Menší lodě ale Orlík překonají už dnes, neboť na hrázi je výtah od počátku 60. let. Výtah prošel nedávno modernizací, zvládne ale převézt pouze plavidla do délky 8,5 metru.