„Snahou je celé centrum města jednotlivými kroky zkulturnit a celkově zlepšit. Druhým krokem po rekonstrukci Pražské ulice je, že jsme se pustili do Komenského náměstí,“ sdělil starosta Dobříše Pavel Svoboda.

Cílem rekonstrukce je podle starosty dostat auta pryč z náměstí a vrátit jej lidem. Místem totiž denně procházejí stovky žáků první dobříšské základní školy, studentů gymnázia i místních obyvatel. Komenského náměstí se změní v pěší zónu s lavičkami, která nabídne nové příležitosti k odpočinku. S vybudováním pruhu pro cyklisty se v lokalitě nepočítá.

„Chtěli jsme, aby to tu vypadalo mnohem lépe než dosud. Proto jsme se rozhodli, že tam už nebudou parkovat auta, zároveň nám dopravní experti doporučili nepouštět se do stavby koridoru pro cyklisty. Ti by měli tendenci jezdit tu moc rychle. Mnohem přirozenější je nechat cyklisty koexistovat s pěšími,“ poznamenal starosta.

Konec velké opravy Pražské ulice v Dobříši: doprava ve městě se vrací k normálu

Řidiči ale nepřijdou zkrátka, odstavit svá auta budou moci v ulici Za Poštou, kde finišují práce na nových parkovacích stáních. Část z nich je nově postavena, další byly vyznačeny na stávající asfaltové ploše kolem staré trafostanice.

Během tohoto měsíce došlo k pokácení více než třiceti stromů, které náměstí zdobily. Na místě zůstal stát pouze jediný. K tomuto, pro některé možná kontroverznímu kroku se radnice musela uchýlit, protože dendrologické průzkumy zjistily, že stromy nebyly v dobrém stavu. Nahradí je tam nová výsadba.

Rekonstrukce Komenského náměstí má stát zhruba 34 milionů korun. Náklady budou hrazeny z rozpočtu města. Není ale vyloučeno, že se radnici podaří získat dotaci. „Zčásti chceme na investici čerpat úvěr, zároveň doufáme, že na projekt získáme dotaci z programu IROP, jen co bude vypsána. Když jsme na konci loňského roku věc projednávali se zástupci dotačního orgánu, bylo nám řečeno, že se v průběhu roku objeví nové dotační výzvy právě pro podobné projekty,“ vysvětlil starosta.

Provizorní mostovka obnoví dopravu malého Karlova mostu v Dobříši

Po celou dobu trvání prací bude náměstí průchozí po vyznačených koridorech. Pouze v okamžiku, kdy se práce přesunou do těchto míst, bude přístup zcela uzavřen. Hotovo by mělo být do letošního podzimu.

Starosta doufá ve shovívavost ze strany občanů. „Všem děkuji za trpělivost, protože bourací práce v centru města vždy způsobují vyšší prašnost a hluk. Především také proto, že jsme se po velké rekonstrukci Pražské ulice pustili hned do tohoto projektu,“ uzavřel Svoboda.